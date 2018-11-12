Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Independent: May olağanüstü kabine toplantısından vazgeçmek zorunda kaldı

Independent gazetesinin haberine göre Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını onaylatmak için Pazartesi günü yapmayı planladığı olağanüstü kabine toplantısında vazgeçti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Habere göre, Brexit anlaşmasına ilişkin hazırlıkların Salı gününe kadar tamamlanamayacağından toplantı planından vazgeçildi.
 
Independent'in dayandığı kaynaklar, anlaşmanın Kabine'de görüşülmesinin ertelenmesinin Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşmasının üye ülkeler tarafından imzalanması için, Kasım ayı içinde özel bir zirve düzenlemesi olasılığını azalttığına da dikkat çektiler.
 
Independent'ın haberine göre May, kabine içinde gördüğü direnç nedeniyle toplantı düzenlememeye karar verdi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Antalya´daki hortumun karavanı savurması sonucu bir kişi yaralandı

Antalya´daki hortumun karavanı savurması sonucu bir kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA