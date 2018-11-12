Independent: May olağanüstü kabine toplantısından vazgeçmek zorunda kaldı

Habere göre, Brexit anlaşmasına ilişkin hazırlıkların Salı gününe kadar tamamlanamayacağından toplantı planından vazgeçildi.

Independent'in dayandığı kaynaklar, anlaşmanın Kabine'de görüşülmesinin ertelenmesinin Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşmasının üye ülkeler tarafından imzalanması için, Kasım ayı içinde özel bir zirve düzenlemesi olasılığını azalttığına da dikkat çektiler.

Independent'ın haberine göre May, kabine içinde gördüğü direnç nedeniyle toplantı düzenlememeye karar verdi.