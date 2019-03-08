Independent yazarı Robert Fisk: Trump, Filistin sorunlarını rüşvetle çözecek'

ABD Başkanı Trump’ın rüşvet aracılığıyla “Filistin’in devlet olma durumunu yok etme ve İsrail’in suçlarını silme” çabasında olduğu iddia edildi.

Trump’ın damadı ve Kıdemli Danışmanı olmasının ötesinde “İsrail’in Filistin toprakları üzerindeki işgalci yayılma politikasına” verdiği destekle bilinen Jared Kushner ve yine “Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerin barışa giden yolda bir engel oluşturmadığını” söyleyen İsrail-Filistin Barış Süreci Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, son iki haftadır Trump’ın “yüzyılın anlaşması” olarak nitelendirdiği İsrail-Filistin çatışmasını çözmek için ülke ülke geziyor.

İngiliz Independent gazetesinin yazarlarından Robert Fisk, konuyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, söz konusu anlaşmanın ekonomik boyutları üzerine görüşmeler yapmak için Kushner ve Greenblatt’ın birçok ülkeye giderek “Filistin’in devlet olma durumuna vurulacak son darbe için” ihtiyaç duydukları milyarlarca doları temin etmeye çalıştı.

Bu ziyaretlerin hiçbirinde “yüzyılın anlaşmasının” siyasi boyutunun konuşulmadığını belirten Robert Fisk, “Çünkü görünen o ki, ortada siyasi boyut diye bir şey yok. ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyan Trump, günün sonunda, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilân etti bile.” satırlarına yer verdi.

ABD’li ve Avrupalı yetkililerin genellikle “iki devlet, İsrail’in güvenliği, Filistinlilerin yaşayabilirliği, ortak başkent müzakereleri, İsrail işgali altındaki toprakların geri verilmesi ve ortak güven inşası” gibi şatafatlı barış teklifleriyle ortaya çıktıklarını ve konuşarak anlaşmanın tüm tarafların finansal çıkarına olacağını belirttiklerini ifade eden Robert Fisk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fakat bu sefer, tarihte bir ilk gerçekleşti. ABD, müşterilerine henüz teklifi bile göstermeden banka hesaplarını oluşturdu. Suudi Arabistan’ın da içerisinde olduğu bu ‘bankalara’, fonlarının hangi yatırımları desteklemek için kullanılacağı bile söylenmedi.”

"ÇOK BÜYÜK ÇEKLER BU HALKA SUNULACAK"

ABD’nin Araplardan boş bir çek istemediğini belirten Robert Fisk, “Çok büyük miktarlarda olacak bu çekler; işgale uğramış da olsa, ezilmiş de olsa, uluslararası toplumdan dışlanmış da olsa, asla kimseden para talebinde bulunmamış bir halka sunulacak.” ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin bugüne kadarki protestolarında hiçbir zaman iş fırsatı, yeni otoyol, beş yıldızlı otel veya hastane talebinde bulunduklarının görülmemiş olduğunu anlatan Robert Fisk, “Filistinlilerin talepleri çok açık; adalet, itibar, özgürlük ve evet, ellerinden alınan topraklarına geri dönmektir.” dedi.

İsrail ile Filistin arasında çıkan her yeni çatışmada onlarca Filistinlinin öldüğünü, yüzlercesinin ise yaralandığını belirten Robert Fisk, her yeni olayla birlikte Birleşmiş Milletler raporlarının da normalleştiğini, hatta “normalleştirildiğini” anlattı.