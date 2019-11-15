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İnekler 8 km yüzmüş

ABD’nin doğu ve güneydoğu sahillerini eylül başında etkisi altına alan Dorian kasırgasında denize sürüklenen ve telef oldukları tahmin edilen 3 inek sağ olarak bulundu.

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Eylülde Kuzey Carolina eyaletinin doğusundaki Cedar Adası’nı vuran kasırga sırasında oluşan “mini tsunamide” denize sürüklenerek sulara kapılan üç inek, eyalet açıklarında Outer Banks olarak bilinen bariyer adalarında yer alan Cape Lookout Milli Parkı’nda ortaya çıktı. Park yetkilileri, ineklerin yaklaşık 8 kilometre yüzerek hayatta  kaldığının sanıldığını belirtti. Park sözcüsü BG Horvat, yerel basına yaptığı açıklamada, görevlilerin ineklerden ilkini kasırgadan yaklaşık bir ay sonra diğerlerini ise iki hafta önce tespit ettiğini aktardı. 

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