İngiliz ajanın eşi Cinayet Büro’da
Karaköy’de, ev olarak da kullandığı ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz istihbarat servisi MI6’in eski ajanı James Le Mesurier’in ön otopsisi tamamlandı.
Adli Tıp Kurumu bir ön rapor hazırlanmadığını ve inceleme tamamlandığında Başsavcılığa gönderileceğini bildirirken, Le Mesurier’in cesedi de eşi Emma Winberg’e teslim edildi. Cenaze teslimi sonrası Winberg, cinayet büro amirliğine davet edilerek eşinin ölümüne dair ek ifade verdi. Öte yandan, polis ekiplerinin, Le Mesurier’in 1 yıllık eşi ile yaşadığı evde yaptığı araştırmada harita ve krokiler bulunduğu iddia edildi.
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