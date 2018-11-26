İngiliz akademisyen, BAE yönetimi tarafından affedildi

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından casus olduğu gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilen İngiliz akademisyen Matthew Hedges, BAE yönetimi tarafından affedildi.

Matthew Hedges hakkındaki af kararının hemen uygulanacağı açıklandı. Hedges'in kısa süre içinde serbest bırakılması bekleniyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiliz akademisyen Matthew Hedges hakkında verilen af kararından dolayı BAE'ye minnettar olduklarını açıkladı.

Af kararı açıklanmadan dakikalar önce, BAE hükümet sözcüsü Hedges'in bir itiraf videosunu yayınladı. Videoda Hedges, İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığını ve BAE'nin satın aldığı silahları araştırdığını söylüyor.

Olay

Abu Dabi Temyiz Mahkemesi, İngiliz doktora öğrencisi Hedges hakkında "BAE aleyhinde casusluk yapma ve ülke dışına hassas istihbarat ve güvenlik bilgisi çıkarma" suçlamasıyla müebbet hapis cezası kararı vermişti.

Bu karar İngiltere ve BAE arasında gerilime neden olmuş, İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Ciddi diplomatik sonuçları olacak.' ifadelerini kullanmıştı.