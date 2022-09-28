İngiliz amfibi hücum gemisi 8 yıl aranın ardından Libya'nın Trablus Limanı'na yanaştı

HMS Albion'un Trablus'a gelişi konusunda İngiltere'nin Trablus Büyükelçiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, HMS Albion gemisinin 8 yıl aranın ardından Trablus Limanı'na demir attığı belirtilerek, "Gemi mürettebatı, Libya Donanması'ndaki meslektaşlarıyla harika bir gün geçirmeyi dört gözle bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İngiltere'nin istikrar için tüm Libyalı ortaklarla çalışmakta kararlı olduğu vurgulandı.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Libyalı makamlardan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.