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Dünya

İngiliz amfibi hücum gemisi 8 yıl aranın ardından Libya'nın Trablus Limanı'na yanaştı

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Albion amfibi hücum gemisi, 8 yıl aranın ardından Libya'nın başkenti Trablus'a ulaştı.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 13:45 - Güncelleme:
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HMS Albion'un Trablus'a gelişi konusunda İngiltere'nin Trablus Büyükelçiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, HMS Albion gemisinin 8 yıl aranın ardından Trablus Limanı'na demir attığı belirtilerek, "Gemi mürettebatı, Libya Donanması'ndaki meslektaşlarıyla harika bir gün geçirmeyi dört gözle bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İngiltere'nin istikrar için tüm Libyalı ortaklarla çalışmakta kararlı olduğu vurgulandı.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Libyalı makamlardan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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