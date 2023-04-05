İngiliz Bakan Ahmed'den İsrail'e tepki

Bakan Ahmed, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ramazan ayında ibadet eden çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa baskınının rahatsız edici görüntüleriyle uyanmanın şokunu yaşadığını belirtti.

İngiliz Bakan Ahmed, "Şiddet, sadece daha fazla şiddeti körükler. Kutsal mekanların kutsiyetine ve statüsüne saygı gösterilmeli ve korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmed, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskının endişe edildiği üzere şiddet sarmalını tetiklediğine işaret ederek, derhal gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

- NE OLMUŞTU?



Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine dün gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi savaş alanına çevirmişti. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etmişti.

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atılmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtilmişti.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti.