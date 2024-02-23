İngiliz Bakan Cameron'dan BM'ye ''Ukrayna'' uyarısı

Bakan Cameron, BM Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki işgal altındaki topraklarla ilgili düzenlenen üst düzey katılımlı toplantıda konuşma yaptı.

Cameron, süregelen Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden iki yıl geçtikten sonra bazı ülkelerin Ukrayna'ya verilen desteği yeniden düşünmek istediğinin farkında olduğunu belirterek, "Yorgunluk hissi var, başka sorunlar var, bir uzlaşma cazip görünebilir fakat bu yanlış. Vazgeçmenin bedelini kabul etmeliyiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Rusya hedeflerine ulaşana kadar barış olmayacak" ifadesini atıfta bulunan Cameron, Putin'in son röportajında da şu anda Ukrayna'dan ele geçirilen topraklardan memnun olduğunu teyit etmekten özenle kaçındığını belirtti.

"EĞER PUTİN'E KARŞI DURMAZSAK, DAHA FAZLASI İÇİN GERİ DÖNECEK"



Putin'in bir tür galibiyet elde etmesi halinde dünyanın geri kalanının da bundan zarar göreceğini savunan Cameron, 2008'de Putin'in tehlikeleri konusunda uyarıda bulunduğunu ve Rus birliklerinin Gürcistan'ın Güney Osetya bölgesine girdiğini kaydetti.

Bakan Cameron, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğini hatırlatarak, "Putin'e karşı durmazsak daha fazlası için geri döneceğini söylemiştim. Şimdi, Ukrayna'nın tamamını ele geçirmeyi denemiş ve başarısız olmuşken, bu tarihten çıkarılacak ders açıktır. Eğer Putin'e karşı durmazsak, daha fazlası için geri dönecektir." dedi.