21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9426
  • 6,6925
  • 245.637
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Savunma Bakanı bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevinden alındı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Huawei'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevinden alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Huawei şirketine ilişkin yapılan gizli görüşmelerin basına sızdırılması  soruşturması neticesinde görevinden alındığı bildirildi.

İngiltere  Başbakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere  Başbakanı Theresa May'in Savunma Bakanı Wiliamson'a yazdığı mektupta, "Büyük bir üzüntüyle size artık tam olarak güvenemeyeceğim sonucuna vardım."  ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt'un İngiltere Savunma Bakanlığı görevine atandığı kaydedildi.

Geçen hafta İngiliz medyasında hükümetin, 5G ağının geliştirilmesi için Huawei şirketine sınırlı bir izin vermeye hazırlandığına ilişkin iddialar yer almıştı.

Bunun ardından İngiliz hükümeti ve istihbarat teşkilatları söz konusu sızdırma haberlerinin kaynağının araştırılması konusunda soruşturma kararı almıştı.

İngiltere’de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantıları haftalık olarak Başbakanın liderliğinde bakanların, silahlı kuvvetlerin ve istihbarat kuruluşlarının üst düzey isimlerinin katılımı ile yapılıyor.

Şu ana kadar İngiliz hükümetinden Çinli Huawei şirketinin 5G ağının geliştirilmesi konusunda alabileceği role ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sadece bu konuda nihai kararın bahar sonunda verilmesinin planladığı bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela´daki darbe girişiminden ilk görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Savunma Bakanı bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevden alındı

Savunma Bakanı bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevden alındı

Meteorolojiden ülke geneli için uyarı

Meteorolojiden ülke geneli için uyarı

Terör örgütü PKK'ya "turuncu ve gri' çizik

Terör örgütü PKK'ya 'turuncu ve gri' çizik

Pursaklar Belediye Başkanı istifa etti

Pursaklar Belediye Başkanı istifa etti

Kendini öldürmesi için tuttuğu kiralık katilin ifadesi ortaya çıktı

Kendini öldürmesi için tuttuğu kiralık katilin ifadesi ortaya çıktı

JeM örgütünün lideri Azhar küresel yaptırım listesine alındı

JeM örgütünün lideri Azhar küresel yaptırım listesine alındı

'Silahlarınızı teslim edin' kampanyasına füze getirdi

'Silahlarınızı teslim edin' kampanyasına füze getirdi
 

POPÜLER HABERLER

Rusya, Baltık Denizi´nde füze ateşledi

Rusya, Baltık Denizi´nde füze ateşledi

Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor

Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor

Kilo vermek isteyenler dikkat! İşte yağ yakan yiyecekler...

Kilo vermek isteyenler dikkat! İşte yağ yakan yiyecekler...

Her gün yumurta tüketiyorsanız dikkat!

Her gün yumurta tüketiyorsanız dikkat!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA