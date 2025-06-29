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Dünya

İngiliz Bakan'dan İsrail'e tepki... ''Önce kendi sorunlarınızı çözün''

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, dünyaca ünlü Glastonbury Festivali'nde atılan sloganlar nedeniyle İsrail'in Londra Büyükelçiliğinden gelen eleştirilere tepki vererek, sloganların tasvip edilmediğini ancak 'İsrail'in önce kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini' belirtti.

AA29 Haziran 2025 Pazar 18:39 - Güncelleme:
İngiliz Bakan'dan İsrail'e tepki... ''Önce kendi sorunlarınızı çözün''
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Bakan Streeting, İngiliz yayın kuruluşu BBC'de katıldığı programda, Somerset bölgesinde düzenlenen Glastonbury Festivali'nde atılan sloganlar nedeniyle İsrail'in Londra Büyükelçiliğinden gelen eleştirilere yanıt verdi.

İNGİLİZ BAKAN, "İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ TERÖRİSTLER" İFADESİNİ KULLANDI

"İsrail Büyükelçiliği, Glastonbury'de yaşananların şiddetin yüceltilmesiyle ilgili soru işaretleri doğurduğunu söylüyor. Katılıyor musunuz?" sorusunu verdiği yanıtta Streeting, "Bence bu bir meydan okuma ve bu yüzden kimsenin bunu alkışlamaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bakan Streeting, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, İsrail Büyükelçiliğine de şunu söylemek isterim: Önce kendi sorunlarınızı çözün. Bu hafta, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimci teröristlerin yaptıkları sadece kınanmakla kalmamalı, üzerine de gidilmeli. İsrail, kendi halkı istenmeyen terör ve şiddet eylemleri gerçekleştirirken buna göz yummaya devam edemez. Kendi vatandaşlarına karşı bunu haklı olarak tolare etmezlerken, Filistinlilere yapıyorlar ve bu durdurulmalı."

FESTİVALDE "İSRAİL ORDUSUNA ÖLÜM" SLOGANLARI ATILDI

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmış ve performansı izleyen kalabalık da sloganlara eşlik etmişti.

Festivalde sahne alan İrlandalı rap grubu Kneecap de Filistin'e destek mesajları vermiş ve İngiliz hükümetinin yasaklamaya hazırlandığı Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı gruba sahneden selam göndermişti.

Festivali canlı yayınlayan BBC, Bob Vylan grubunun performansını sansürlemeden canlı vermiş, ancak editöryal kuralları gerekçe göstererek Kneecap'in performansını canlı yayınlamamıştı.

İsrail'in Londra Büyükelçiliği de X hesabından yaptığı paylaşımda, festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadelere tepki göstererek, "rahatsızlık duyulduğunu" bildirmişti. Elçilik, konserde Yahudilere karşı etnik temizlik çağrısı yapıldığını iddia etmişti.

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