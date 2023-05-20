İngiliz basınından 7'li koalisyon analizi: 'Çaresiz' muhalefet milliyetçi kartını oynuyor

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

İkinci turda kazanmak için her yolu mübah sayan Kılıçdaroğlu, bu kez milliyetçi oylar şeklinde tarif edilen kesimin desteği almak adına siyasi bukalemunluğa girişti.

MİLLİYETÇİ TUTUM İNGİLİZLERİN RADARINDA



28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur öncesi milliyetçi söylemlere başvuran Kılıçdaroğlu, "Terörü bitireceğim, mültecileri göndereceğim." şeklinde mesajlar veriyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İngiltere merkezli Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun mevcut konumunu "Türkiye'nin 'çaresiz' muhalefeti milliyetçi kartını oynuyor" başlığıyla ele aldı.

"28 MAYIS ÖNCESİ KAMPANYAYI TERSİNE ÇEVİRMEYİ HEDEFLİYOR"



Kılıçdaroğlu'nun, 'tüm mültecileri evlerine gönderme' vaadiyle cumhurbaşkanlığı kampanyasını canlandırmaya çalıştığına dikkat çekildi:

Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi, 28 Mayıs öncesi kampanyayı tersine çevirmeyi hedefliyor. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile ilk turda oluşan oy boşluğunu doldurmayı hedefliyor.

"ÇARESİZLİK SİNYALLERİ VERİYOR"



Diğer taraftan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun takındığı tavra tepkiler olduğuna da söz konusu haberde dikkat çekildi:

CHP'nin eski bir milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun sağa kaymasının 'çaresizlik sinyalleri' verdiğini ve sonunda geri tepeceğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA TAVSİYE VERDİLER



İsmi açıklanmayan vekil, Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura az bir süre kala nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini anlatırken, "Sakin, yetenekli, kararlı bir lider portresi sunması gerekiyor." dedi.

TABANIN MORALİ BOZUK



İlk turda istenilen sonucun elde edilememesinin muhalefet cephesinde moral bozukluğuna yol açtığına işaret edildi:

Kılıçdaroğlu seçim gecesi çıkıp kendi zafer konuşmasını yapsaydı anlatıyı yönetebilirdi ama bunun yerine tam bir başarısızlık hikayesine dönüştü. Artık muhalefetin stratejisi morali bozuk tabanı sağlamlaştırmayı içermeli.