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Dünya

İngiliz basınından algı operasyonu! Hadsiz ifadelerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

Türkiye'de 2023 seçimleri yaklaşırken İngiliz medyası algı operasyonlarına hız verdi. Daha bir aday üzerinde bile uzlaşamayan altılı masaya akıl veren The Economist dergisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak Türkiye'nin 'felaketin eşiğinde' olduğunu öne sürdü.

19 Ocak 2023 Perşembe 22:48 - Güncelleme:
İngiliz basınından algı operasyonu! Hadsiz ifadelerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
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2023 cumhurbaşkanlığı seçimine az bir süre kala dış basın, karalama kampanyalarını da artmaya başladı. Londra merkezli The Economist, seçimlere dair skandal bir analiz kaleme aldı. Yazıda, Başkan Erdoğan hedef alınırken, 6'lı masaya da öğütler verildi.

SEÇİM ÖNCESİ ALGI OPERASYONU

The Economist, Türkiye'deki seçimlerin önemine vurgu yaparak Başkan Erdoğan'ı hedef alan ifadelere yer verdi. Makalede, "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir." denildi.

6'LI MASAYA AKIL VERDİLER

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi muhalefete de akıl veren The Economist'teki makalede, 6'lı masanın etrafındaki bileşenlerin ve diğer muhalefet partilerinin tek aday üzerinde uzlaşması gerektiği nasihati verildi.

TÜRKİYE'NİN ARTAN GÜCÜNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Türkiye'nin dış politika hamlelerine de dikkat çekilen makalede, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvveti olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'de çok önemli roller üstlenildiği, Balkanlar'da, Doğu Akdeniz'de ve son zamanlarda da Afrika'da artan etkiye sahip olduğunun altı çizildi.

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