30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7986
  • 6,4478
  • 287.013
  • 96107.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiliz basınından çarpıcı iddia: Başbakan, Kraliçe’den parlamentoyu askıya almasını isteyecek

İngiltere Başbakanı Boris Johson, anamuhalefet lideri Corbyn’in “anlaşmasız Brexit’i engelleme” planına karşı harekete geçti. Johnson’ın bu kapsamda Kraliçe Elizabeth’ten parlamentoyu 31 Ekim’e kadar askıya almasını talep edeceği öne sürüldü.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Başbakanı Boris Johson’ın, anamuhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in “anlaşmasız Brexit’i engelleme planına” karşı Kralize Elizabeth’ten parlamentoyu 31 Ekim’e kadar askıya almasını isteyeceği iddia edildi.
 
The Sun gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Kraliçesi’nin, görevdeki bir başbakanın herhangi bir talebini reddetmesi, bugüne kadar pek görülmemiş bir şey olduğu düşünülüyor.
 
Kraliçe’nin mevcut takvime göre bir sonraki konuşmasının 14 Ekim tarihi olduğu biliniyor. Bu ise, muhalefetteki milletvekillerine parlamentoda güvensizlik oylaması gerçekleştirmeleri veya Brexit tarihini öteleyebilmeleri için yaklaşık iki haftalık bir süre tanıyor.
 
Hükûmet sözcülerinden biri, geçen hafta “parlamentonun kapatılması ihtimali” ile ilgili olarak “kesinlikle asılsız” ifadelerini kullanmıştı.

Satırlı trafik magandası dehşeti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık duyurdu! TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

Bakanlık duyurdu! TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

O caninin ne zaman yargılanacağı belli oldu

O caninin ne zaman yargılanacağı belli oldu

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

FETÖ'cüler kitap arasına 179 bin dolar saklamış

FETÖ'cüler kitap arasına 179 bin dolar saklamış

Güvenlik kaynaklarından İdlib'deki gözlem noktasına saldırı iddiasına yalanlama

Güvenlik kaynaklarından İdlib'deki gözlem noktasına saldırı iddiasına yalanlama

Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi: Destek vermeye hazırız

Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi: Destek vermeye hazırız

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası
 

POPÜLER HABERLER

Ahmet Türk´ün 300 bin liralık çerez faturası

Ahmet Türk´ün 300 bin liralık çerez faturası

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

235 yıldır tarihe ışık tutan Osmanlı sarayı

235 yıldır tarihe ışık tutan Osmanlı sarayı

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA