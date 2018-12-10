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May, Brexit'i görüşmek için tekrar Brüksel'e gidiyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile üzerinde mutabakata vardıkları Brexit anlaşmasını tekrar görüşmek için Brüksel'e gidecek

  • star.com.tr
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Reuters haber ajansının son dakika olarak aktardığına göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile üzerinde mutabakata vardıkları Brexit anlaşmasını tekrar görüşmek için Brüksel'e gidecek.

İngiltere'de Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Nadhim Zahawi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Theresa May'in meslektaşlarını dinlediğini ve Brexit anlaşmasının İrlanda ile olan kısımlarını tekrar müzakere etmek için Brüksel'e gideceğini belirtti.

Brexit Anlaşması'ndaki, AB'ye üye İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasına Brexit sonrası fiziki sınır girmemesi için formüle edilen "tedbir maddesi" tepkilere sebep oluyordu.
 
İngiliz BBC kanalı, bugün kabineden iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Avam Kamarası'nda yarın yapılacak Brexit oylamasının erteleneceğini belirtmişti.

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