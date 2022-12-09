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Dünya

İngiliz Daily Mail, Şahbaz Şerif'ten özür diledi

İngiliz Daily Mail gazetesi, 2019'da yayımladığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanının (DFID) Pakistanlı depremzedelere yönelik fonlarını zimmetine geçirdiği iddiaları nedeniyle özür diledi.

AA9 Aralık 2022 Cuma 07:19 - Güncelleme:
İngiliz Daily Mail, Şahbaz Şerif'ten özür diledi
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Gazeteden yapılan açıklamada, 2019'da Pakistan'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosunun (NAB) Başbakan Şerif hakkında yürüttüğü bir soruşturmaya ilişkin haberin yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, haberde, soruşturmada bahsi geçen paranın, DFID'ın Pencap eyaletine hibe ettiği paranın bir miktarını içerdiğinin öne sürüldüğü hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Şerif'in NAB tarafından İngiliz kamu parası veya DFID hibe yardımıyla ilgili herhangi bir görevi kötüye kullanmakla suçlanmadığını kabul ediyoruz. Bunu açıklığa kavuşturmaktan ve bu hata için Sayın Şerif'ten özür dilemekten memnuniyet duyuyoruz."

Gazete, söz konusu iddiaların yer aldığı haberin bütün platformlardan kaldırdığını da belirtti.

- PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF, GAZETEYE DAVA AÇMIŞTI

Daily Mail gazetesi, 2019'da yayımladığı bir haberde, Pakistan Başbakanı Şerif ve ailesinin depremzedelere yönelik fonları çaldığı iddiasında bulunmuştu.

Başbakan Şerif, 2020'de kendisi hakkında "yalan ve karalayıcı" haber yayımladığı gerekçesiyle Daily Mail gazetesi ve haberi yapan muhabiri David Rose hakkında İngiltere'de Yüksek Mahkemede dava açmıştı.

DFID de depremzedeler için hibe edilen paranın bir miktarının Şerif ve ailesi tarafından zimmete geçirildiği iddialarını yalanlamıştı.

  • Daily Mail gazetesi
  • Şahbaz Şerif
  • özür

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