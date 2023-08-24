İngiliz diplomat: Filistinliler, Yahudi yerleşimciler tarafından zulme uğruyor

McEwen, bölgedeki son gelişmeleri ve Yahudi yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti gözlemlemek amacıyla Batı Şeria'nın Ramallah şehrine bağlı Burka köyünü ve Ayn Samiye bölgesini gezdi.



"C bölgesinde yerleşimlerin genişlediğini ve yerleşimci şiddetinin arttığını" belirten McEwen, Filistinlilerle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

McEwen, "Bu yerleşimler yasa dışıdır. İki devletli (Filistin-İsrail) çözüm ve barış seçeneğini baltalamaktadır. Her gün birçok Filistinli, Yahudi yerleşimciler tarafından zulme uğramaktadır ve korkutulmaktadır." dedi.

İsrail yetkililerine Yahudi yerleşimcilerin "hesap vermeleri" yönünde çağrıda bulunan McEwen, Filistin halkının barış ve huzur içerisinde yaşama hakkının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Yahudi yerleşimcilerin 4 Ağustos'ta İsrail güçlerinin koruması altında Burka köyüne saldırısında çıkan çatışmada 19 yaşındaki Filistinli Kusay Cemal Matan hayatını kaybetmişti. İsrail güçleri 17 Ağustos'ta ise Ayn Samiye bölgesinde ise Avrupa Birliği'nin finanse ederek yaptırdığı okulu yıkmıştı.

BATI ŞERİA'DAKİ YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN SAYISINDAKİ ARTIŞ



Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Peace Now (Şimdi Barış) adlı İsrailli sivil toplum kuruluşuna göre, Netanyahu hükümetinin yılbaşında göreve gelmesinden bu yana Batı Şeria'da onay verilen yerleşim yeri sayısında ciddi bir artış gözlendi.

Peace Now, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 132 yerleşim yeri ve 146 kaçak yerleşim yerinde yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci yaşadığını belirtiyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, 2022'nin sonunda Batı Şeria'daki Filistinli nüfusu 3,2 milyona ulaştı.