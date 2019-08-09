İngiliz doktorlar çaresiz kaldı

İngiltere’de doktorların, bir genci felç eden gizemli hastalığa teşhis koyamadığı öğrenildi. Londra’da oturan 16 yaşındaki Valentino Erodotou, 2018’in Ocak ayında, göğüs bölgesinde şiddetli ağrı ve yanma hissetmeye başladı. Daha sonra hareket etmekte zorluklar yaşamaya başlayan genç adam, bir süre sonra yürüyemedi ve tekerlekli sandalye oturmaya mecbur oldu.

TEŞHİS KONULAMADI

Başlarda gastrit teşhisi konuldu. Tedavi sonuç vermeyince kronik yorgunluk sendromu ve gluten ataksi olduğu tahmin edildi. Ancak yine olmadı. Tomografi ve kan analizi sıra dışı bir sonuç çıkarmadığı için genetik test ile romatolog ve immünolog muayenelerinin sonuç vermesi bekleniyor.Aile, doğru teşhis koyacak uzman bulabilmek için tüm bu süre içinde 35 bin (235 bin TL) pound harcadı.