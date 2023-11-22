İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8435
  • EURO
    31,3381
  • ALTIN
    1849.8
  • BIST100
    7987.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiliz ekonomisinin büyüme tahminleri düşürüldü
Dünya

İngiliz ekonomisinin büyüme tahminleri düşürüldü

İngiliz ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,7'ye çekildi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
İngiliz ekonomisinin büyüme tahminleri düşürüldü
ABONE OL

Bütçe Sorumluluk Ofisi'nden (OBR) yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,6 büyüyeceği aktarıldı.

Açıklamada, 2024 için ekonomik büyüme tahmini marttaki yüzde 1,8'lik öngörüden yüzde 0,7 seviyesine düşürüldü. Ekonominin 2025'te ise yüzde 1,4 büyüyeceği öngörüldü. Daha önceki tahmin 2025 için yüzde 2,5 olmuştu.

Ayrıca ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 olan enflasyonun 2024 sonunda yüzde 2,8'e gerileyeceği tahmin edildi. İngiltere Merkez Bankasının yüzde 2'lik enflasyon hedefine ise 2025'ten önce ulaşılamayacağı aktarıldı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, parlamentoda sonbahar dönemi bütçe düzenlemelerine ilişkin yaptığı konuşmada, ülkede emekli maaşlarının gelecek yıldan itibaren yüzde 8,5, sosyal yardım ve işsizlik maaşlarının ise yüzde 6,7 artırılmasına karar verildiğini kaydetti.

Hunt ayrıca, ülkede 27 milyon çalışanın temel sigorta vergisinin yüzde 12'den yüzde 10'a çekilmesine kadar verildiğini ifade etti.

Maliye Bakanı Hunt, işletmeler için kurumlar vergisinde kalıcı bir kesintiye gidildiğini duyurdu.

Muhalefette olan İşçi Partisi'nin Gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves ise 13 yıldır iktidarda olan Muhafazakar Parti politikaları nedeniyle ülkede ekonomik büyümenin çıkmaza girdiğini belirtti.

  • ingiltere ekonomisi
  • büyüme tahmini
  • yüzde 07

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.