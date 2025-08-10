İSTANBUL 32°C / 22°C
Dünya

İngiliz F-35'i Japonya'da iniş yaptı

İngiltere ordusuna ait F-35 savaş uçağı, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yaptı.

10 Ağustos 2025 Pazar 10:01
Kyodo News'e göre, 4 Ağustos'tan bu yana Japonya ile ortak askeri tatbikat gerçekleştiren İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı, sabah saatlerinde Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Olayda yaralanan olmazken pistin 20 dakika kapalı kalması nedeniyle uçakların iniş ve kalkışında aksamalar yaşandı.

Uçağın arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi, arızanın ne olduğuna dair ise detay paylaşılmadı.

İngiltere ve Japonya orduları, 4 Ağustos'tan bu yana ortak askeri tatbikat düzenliyor.

ABD'li Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-35 savaş uçakları, güvenilirlik ve bakımla ilgili sorunları nedeniyle zaman zaman tartışmalara konu oluyor. Bu uçaklar, 2018'den bu yana 10'dan fazla ciddi kaza yaptı.

  • F-35 savaş uçağı
  • Kagoshima Havalimanı
