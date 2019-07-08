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İngiliz havacılık devine 230 milyon dolarlık rekor ceza

İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways, internet sitesi ve telefon uygulaması üzerinden müşterilerinin kişisel bilgilerini çaldırdığından dolayı rekor bir ceza ile karşı karşıya bulunuyor. British Airways, söz konusu cezanın kesilmesi durumunda 183 milyon sterlin (230 milyon dolar) ödeyecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İngiltere’nin dev havayolu şirketi British Airways, ülkenin Enformasyon Müdürlüğünce rekor bir ceza ile karşı karşıya bulunuyor. Müşterilerinin kişisel bilgilerini çaldıran British Airways’e istenen ceza kesinleşirse, şirket 183 milyon sterlin (230 milyon dolar) ceza ödeyecek.
 
İngiltere merkezli Guardian’da yer alan habere göre, British Airways yöneticisi Alex Cruz, yaşanan olaydan ve elde edilen ilk bulgulardan dolayı son derece üzgün olduklarını belirtti.
 
British Airways’in, müşterilerin kişisel bilgilerinin internet sitesi ve telefon uygulaması üzerinden çalındığını fark eder etmez harekete geçtiğinin altını çizen Alex Cruz, “Bilgileri çalınan müşterilerin hesaplarından herhangi bir hırsızlık yapıldığına ilişkin bir bulguya rastlamadık. Yaşanan olaydan muzdarip olan müşterilerimizden özür dileriz.” diye konuştu.
 
CEZAYA İTİRAZ EDİLECEK
 
British Airways’in sahibi olan Uluslararası Havayolları Grubu Genel Müdürü Willie Walsh, istenen cezaya karşı gerekli bütün başvuruları yapacaklarını bildirdi.
 
İstenen 183,39 milyon sterlinlik cezanın, British Airways şirketinin yıllık cirosunun yüzde 1,5’i olduğu öğrenildi.
 
Yaşanan hırsızlık olayının ise, 21 Ağustos 2018 ilâ 5 Eylül 2018 tarihleri arasında British Airways şirketinin internet sitesi ve cep telefonu uygulaması üzerinden gerçekleştirildiği aktarıldı.

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