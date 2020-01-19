İngiliz hükümeti ''Lordları'' Londra dışına taşıyacak

AA 19.01.2020 14:05 - Güncelleme: 19.01.2020 14:05

Sunday Times gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Başbakan Boris Johnson'ın talimatıyla hazırlanan planla Lordlar Kamarası binası kalıcı olarak York kentine taşınacak.

Londra'ya trenle 3 saat mesafedeki kentte kamuya ait bir arsa Lordların yeni binası için tespit edilirken, mimari proje için de yarışma açılacak. Lordların yeni binası için Birmingham kenti de adaylar arasında geçiyor.

Lordlar Kamarasının mekanıyla ilgili son kararın bahar aylarında başlatılacak anayasal gözden geçirme kapsamında verilmesi bekleniyor.

Habere göre, hükümetin bir diğer planı da Avam Kamarasını ülke turuna çıkarmak ve zaman zaman farklı kentlerde oturum yapmasını sağlamak.

Başbakan Johnson’ın parlamentoyu Londra dışına çıkartarak, kamunun ve özel sektörün aktörlerine ülkenin diğer bölgelerine yatırım yapmaları için örnek teşkil etmek olduğu ifade ediliyor. Johnson'ın bir amacının da halka "demokrasinin işleyişini ilk elden" hissettirmek olduğu belirtiliyor.

- Tarihi bina restorasyona girecek

İngiliz Parlamentosunun tarihi binası Westminster Sarayı'nın 2025 yılında restorasyona girmesi öngörülüyor. Yaklaşık 4 milyar sterline ( yaklaşık 30 milyar TL) mal olacak ve 6 yıl sürecek restorasyon çalışması sırasında, Lordlar Kamarasının yakındaki Queen Elizabeth 2 Konferans Merkezi'ne taşınması planlanıyordu.

Bazı bölümleri 14. yüzyıldan kalan İngiliz Parlamento binasının elektrik ve su tesisatındaki yıpranma ve arızalar nedeniyle yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

İngiliz Parlamento binasında yoğun olarak kullanılan asbest de milletvekillerini rahatsız eden konular arasında yer alıyor.

İki kamaralı sistemle yönetilen İngiltere’de Avam Kamarası seçimle göreve gelirken, Lordlar kuşaktan kuşağa veya atanarak belirleniyor. 800’den fazla üyesi olan Lordlar Kamarasında 90 kalıtsal üyenin yanı sıra İngiltere kilisesinin 26 başpiskoposu da yer alıyor.

Ömür boyu görev yapan Lordların geri kalanı ise hükümetin veya Lordlar Kamarası Tayin Komisyonunun önerisi ile kraliçe tarafından atanıyor.

Seçimle belirlenen Avam Kamarası ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecinde tartışmaların odağına oturmuştu. Hükümetin Brexit anlaşmalarını defalarca reddeden parlamenterler, ülkedeki Brexit taraftarları tarafında "halktan kopmakla" ve "seçmene ihanetle" suçlanmıştı.