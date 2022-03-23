Star Gazetesi 23 Mart 2022 Çarşamba 11:11 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:42

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 28'nci gününde devam ediyor. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve merkeze yakın bölgelerinde yoğunlaştı. Rus güçleri Kiev'e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi hala başaramadı. Beyaz Saray, Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımlara hazırlanıyor.

İngiliz istihbaratının 23 Mart tarihli raporunda, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı güçlerini, doğu yönünden kuşatarak tuzağa düşürmeye çalıştığı ileri sürdü.

RUS GÜÇLERİ UKRAYNA ORDUSUNU TUZAĞA ÇEKİYOR

İngiltere'nin istihbarat kaynaklarının '23 Mart itibariyle Ukrayna'daki son durum' başlıklı raporunda, 'Rus güçleri, kuzeyden ve güneyden yaklaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini doğudan kuşatarak tuzağa düşürmeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Rus güçlerinin muhtemel planıyla ilgili şu iddialara yer verildi:

"Kuzey Ukrayna'daki savaş alanı büyük ölçüde statik kalıyor ve Rus kuvvetlerinin büyük ölçekli taarruz operasyonlarına devam etmeden önce, bir yeniden yapılanma sürecinden geçmesi gerekecek. Rus birlikleri, kuzeyde Harkov'dan ve güneyde Mariupol'den ilerlerken, doğuda Ukrayna birliklerini kuşatmaya çalışıyor."

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