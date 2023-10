İngiliz kanalında İsrail'i rezil etti! Milyonlarca kez izlendi

Mısırlı televizyon sunucusu Bassem Youssef, Piers Morgan Uncensored programında, işgalci İsrail'in 7 Ekim'de başlayan saldırılarına tepki göstererek Filistinlilerin duygusal çaresizliklerini aktardı.

Programda işgalci İsrail'e sert eleştiriler getiren Youssef, İsrail'i narsist psikopat karakterlerin başrolde olduğu dünyaca ünlü bir dizi olan Homelander karakterlerine benzetti.

Youssef konuşmasında, "İsrail, kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi. "İsrail'e Süpermen'miş gibi bakıyorsunuz ama aslında onlar Homelander" ifadelerini kullandı.

HOMELANDER

Homelander, Darick Robertson ve Garth Ennis tarafından gerçekleştirilen "The Boys" çizgi roman serisindeki bir süper kahraman ve ana antagonisttir. "The Seven" adlı Vought tarafından finanse edilen bir grup süper kahramanın lideridir ve CIA gizli operasyon ajanı Billy Butcher'ın baş düşmanıdır. Homelander, sık sık narsist ve psikopat bir karakter olarak tasvir edilir ve Billy Butcher tarafından kibirli bir narsist olarak görülür.