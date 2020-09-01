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Dünya

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir gemi yük gemisiyle çarpıştı

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde Kraliyet Donanması'na ait bir gemi ile yük gemisinin çarpıştığı bildirildi.

01 Eylül 2020 Salı 13:22 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 13:22
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