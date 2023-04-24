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Dünya

İngiliz medyası yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi bölge için felaket olabilir

Türkiye'de yapılacak seçimler yaklaşırken uluslararası medya kuruluşları da dikkat çeken makaleler kaleme almaya başladı. Son olarak İngiltere merkezli medya kuruluşu Middle East Eye, Türkiye'deki seçim sürecini yazdı. Middle East Eye'in kaleme aldığı makalede, 'Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil bölge için felaket olabilir' denildi.

24 Nisan 2023 Pazartesi 22:25 - Güncelleme:
İngiliz medyası yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi bölge için felaket olabilir
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Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlerde cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. Cumhur İttifakı aday olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirledi.

Seçimlere kısa bir süre kala, uluslararası medya da Türkiye'deki son gelişmeleri okuyucularına aktarmaya başladı.

İngiliz Middle East Eye'den 'Türkiye' analizi: Muhalefetin ABD ve AB'yi memnun etme dürtüsü bölge için iyiye işaret değil

İngiltere merkezli Middle East Eye'de bir makale kaleme alan David Hearst, "Muhalefet liderinin ABD, AB ve NATO'yu memnun etme dürtüsü bölge için iyiye işaret olmaz" ifadelerine yer verdi.

"ERDOĞAN'IN KAYBETMESİ ÇOK SAYIDA BAŞKENTTE ŞAMPANYA MANTARLARININ PATLAYIŞIYLA KARŞILANACAKTIR"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinin Almanya'dan ABD'ye kadar çok sayıda ülkede 'şampanya patlatılarak' kutlanacağının vurgulandığı haberde, "Erdoğan'ın bölgesel sahneden çekilmesi Türkiye'ye, hatta Ortadoğu'ya iyi gelir mi?" başlığı altında kritik sorulara yanıt arandı.

Kılıçdaroğlu'nun icazet seferlerine vurgu yapan Middle East Eye, "Kılıçdaroğlu'nun ABD, AB ve NATO'yu memnun etme dürtüsü açık bir şekilde görülmektedir. Türkiye'nin hayati çıkarlarından ödün vermeden bunu yapmanın yolunun ne olacağı ise belirsizliğini koruyor." denildi.

İlgili başlığın devamında ise, "Türkiye'nin muhalefet koalisyonunu oluşturan birbirinden farklı ve önceden savaş halinde olan siyasi partilerin hükümette bir arada kalacaklarına dair 'muazzam bir varsayımda' bulunsak bile, onları birleştiren tek politika, bölgeden genel bir geri çekilme ve ABD, AB ve NATO'nun düzlemine girmek istemeleridir." ifadeleri yer aldı.

"ERDOĞAN'IN KAYBETMESİ SADECE TÜRKİYE İÇİN DEĞİL BÖLGE İÇİN FELAKET OLABİLİR"

"Ankara'daki iktidar değişikliğinin en keskin şekilde hissedileceği yer Ortadoğu'dur." ifadelerine yer veren Hearts, "Ortadoğu'nun istikrar için güçlü devletlere sahip olması elzemdir. Erdoğan'ın şüphe götürmez hatalarına rağmen başardığı da buydu. Bu açıdan bakıldığında, şimdi Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil, bölge için felaket olabilir." diyerek sözlerini noktaladı.

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