İngiliz öğrencilerin Suriyeli mülteci çocuğa yaptığı zorbalığın görüntüleri paylaşıldı
İngiltere'nin Huddersfield kentinde Suriyeli mülteci bir çocuğun yaşıtları tarafından işkenceye maruz kaldığı görüntüler sosyal medyada yankı buldu.
- star.com.tr
İngiltere'nin Huddersfield kentinde Suriyeli mülteci bir çocuğun yaşıtları tarafından işkenceye maruz kaldığı görüntüler sosyal medyada yankı buldu. Suriyeli çocuğun daha önceden maruz kaldığı fiziksel şiddet sebebiyle kolunun kırılmış olmasına rağmen öğrencilerin zorbalık yapmaya devam ettiği görüldü.
Almondsbury lisesinde eğitim gören Suriyeli çocuğun aylarca fiziksel şiddet ve zorbalığa maruz kaldığı ancak İngiliz polisi veya okul yönetiminin bu duruma hiçbir müdahalesinin olmadığı bildirildi.
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