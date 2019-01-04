İngiliz ordusundan ilginç afiş: Gençlerle alay ettiler

İngiliz ordusu, askerlik çağı gelen 2000 sonrası doğumlu vatandaşlarını silah altına almak için ilginç bir kampanya başlattı.

Gençleri “telefon zombileri”, “çıtkırıldımlar” ve “selfie bağımlıları” şeklinde isimlendiren İngiliz ordusu, kendilerine “Oyun konsollarınızı yere bırakın, her şeye sinirlenmekten vazgeçin, internete yüklemekte olduğunuz fotoğraflara bir son verin ve Birleşik Krallık Ordusu’na katılın.” diye seslendi.

İngiltere merkezli televizyon kanalı Sky News’e konuşan Tümgeneral Paul Nanson, “Ordumuz, insanların farklılıklarını görüyor ve kalıpların ötesine geçerek gençlerdeki tutku ve özgüven potansiyellerini öne çıkarıyor.” diye konuştu.

Birleşik Krallık Ordusu’na katılımın düşük olduğu bu dönemde Birinci Dünya Savaşı’nda kullandıkları meşhur “Ülkenin sana ihtiyacı var” sloganına atıfta bulunan ordu yetkilileri, yeni reklam kampanyalarında da buna benzer ifadeler kullandıklarını açıkladılar.

Konuyla ilgili afişlerin yanı sıra YouTube videoları da hazırlayan Birleşik Krallık Ordusu, gençleri askerlik başvurusu yapmaya teşvik etmek için şu ifadelere yer verdi:

Telefon Zombileri! Ordunuzun size ve odaklanma kabiliyetinize ihtiyacı var!

Çıtkırıldımlar! Ordunuz size ve tutkunuza ihtiyacı var!

Selfie Bağımlıları! Ordunuzun size ve özgüveninize ihtiyacı var!

Ekim 2018 itibarıyla 77 bin tam eğitimli askeri bulunan Birleşik Krallık Ordusu’nun, hedeflediği 82 bin 500 sayısının altında kaldığı açıklanmıştı. Ulusal Denetim Ofisi’nin Aralık 2018’de yayımladığı bir rapor ise, 2017 ve 2018 yıllarında orduya katılmak için yapılan başvuruların yarısının geri çekildiğini ve bunun sebebinin ise başvuru sürecinin 321 gün kadar uzun bir zaman aldığının tespit edildiğini ortaya koymuştu.