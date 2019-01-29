Anlaşmasız Brexit'in engellenmesi teklifi kabul edildi
İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti
İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.
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