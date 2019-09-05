28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6694
  • 6,2673
  • 281.975
  • 100077
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiliz Parlamentosu, Johnson'ın erken seçim talebini reddetti

İngiltere Parlamentosu Başbakan Boris Johnson'ın erken seçim talebini reddetti

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi parlamentoda kabul edilmedi.
 
Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada Johnson'ın ülkeyi 15 Ekim'de erken seçime götürmeyi öngören teklifi 65 "hayır" oyuna karşı 298 "evet" oyu aldı ancak 650 üyeli parlamentodan geçmesi için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa erişemedi.
 
Muhalefet partileri erken seçime desteği, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağlamıştı.
 
- Anlaşmasız Brexit endişesi
 
Muhalefet, Johnson'ın erken seçim sürecinde fiili durum yaratarak ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasından endişe ediyor. Muhalefet kulislerinde muhtemel erken seçim tarihi olarak kasım ayı zikrediliyordu.
 
Avam Kamarasında bu akşam yapılan oylamada anlaşmasız Brexit'i engellemek için muhalefetin gündeme taşıdığı yasa tasarısı 299'a karşı 327 oyla kabul edilerek Lordlar Kamarasına sevkedilmişti.
 
Tasarıya göre İngiliz hükümeti 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.
 
Tasarıya göre AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentosunda olacak.
 
Başbakan Boris Johnson milletvekillerinin Brexit sürecine müdahil olmasını engellemek için geçen hafta 9 Eylül - 14 Ekim tarihlerinde parlamentoyu tatil etme kararı almıştı.
 
Bunun üzerine gayretlerini hızlandıran muhalefet partileri, iktidar partisindeki 21 muhalif milletvekilinin de desteğiyle dün parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten kendi ellerine almıştı.
 
Muhalefet partileri anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı bugün parlamentoya sunmuştu.
 
Lordlar Kamarasının da tasarıyı yarın hızla gündemine alıp onaylamasının ardından, tasarının cuma günü yasalaşması bekleniyor.
 
- Brexit süreci
 
Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.
 
Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.
 
Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.
 
İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.
 
İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

ABD'de kızamık salgını sona erdi

ABD'de kızamık salgını sona erdi

Kartal’daki faciayla ilgili yeni gelişme: 16 belediye çalışanı şüpheli

Kartal’daki faciayla ilgili yeni gelişme: 16 belediye çalışanı şüpheli

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

ABD, İran'a yeşil ışık yaktı

ABD, İran'a yeşil ışık yaktı

Pes dedirten hırsızlık: Herkes bu görüntüleri konuşuyor

Pes dedirten hırsızlık: Herkes bu görüntüleri konuşuyor

Çarpıcı araştırma: Bitcoin egemenliği sona erebilir

Çarpıcı araştırma: Bitcoin egemenliği sona erebilir

Türkiye müşterek harekat planının hazırlıklarını tamamladı

Türkiye müşterek harekat planının hazırlıklarını tamamladı
 

POPÜLER HABERLER

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Çin'de ilk kez test edildi! Suyun altında kanatlarını çırparak gidiyor...

Çin'de ilk kez test edildi! Suyun altında kanatlarını çırparak gidiyor...

Zehir tacirlerine ağır darbe! Tam 6 milyon 56 bin...

Zehir tacirlerine ağır darbe! Tam 6 milyon 56 bin...

Çin'in esrarengiz sırlarından biri! 6 yaşında gönüllü katılıyorlar...

Çin'in esrarengiz sırlarından biri! 6 yaşında gönüllü katılıyorlar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA