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Dünya

İngiliz polisi havalimanındaki uranyumlu paketi soruşturuyor

İngiltere'de polis, başkent Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda içerisinde 'az miktarda' uranyum bulunan bir kargo paketinin ele geçirilmesi üzerine soruşturma başlattı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 13:14 - Güncelleme:
İngiliz polisi havalimanındaki uranyumlu paketi soruşturuyor
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Polis, "29 Aralık 2022'de rutin kontroller sırasında küçük miktarda zararlı madde bulaşmış bir kargo paketinin" tespit edildiğini açıkladı.

Gümrük memurlarının, paketi güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından terörle mücadele ekiplerinin konuya dair soruşturma başlattığı kaydedildi.

BBC, paketin içerisindeki demir parçalar arasında uranyum bulunduğunu iddia etti.

Polis Şefi Richard Smith ise zararlı maddenin miktarının çok düşük olduğunu vurgulayarak halka yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı bilgisini paylaştı.

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