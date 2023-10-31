7 Ekim'den bu yana katil İsrail tarafından abluka altına alınan ve bombardımanlarla öldürülen Gazze'deki masumlar adeta insanlığın kanayan yarası haline geldi. İşgalciler dünya çapında yoğun tepki görürken dünyaca ünlü İngiliz müzisyen ve besteci Roger Waters, dünyanın gözü önünde katillere açık mesaj verdi.

İSRAİL'E TEPKİ: TANRI AŞKINA! ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİ BIRAK

Binlerce hayranına konser veren 80 yaşındaki müzisyen alandaki büyük ekranlara "Soykırımı durdurun" ifadesini yansıttı. Roger Waters, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda katil İsrail'e karşı "Tanrı aşkına! çocukları öldürmeyi bırak" dedi.

TAKİPÇİLERDEN BÜYÜK BEĞENİ GELDİ

1,2 milyon takipçiye sahip olan müzisyenin paylaşımı, binlerce beğeni alırken, hayranlarından "Özgür Filistin" yorumları geldi.