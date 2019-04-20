İngiliz şarkıcı Adele eşi Simon Konecki'den ayrıldı

Şarkıcının sözcüleri Benny Tarantini ve Carl Fysh, e-postayla yaptıkları açıklamada, Adele ve eşi Konecki'nin ayrıldıklarını belirtti.

Açıklamada, Adele ve Konecki'nin oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdürecekleri de ifade edildi.

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Adele, 2017 Grammy töreninde yılın albümü ödülünü kazandığı sırada Konecki ile evlendiklerini ilan etmişti.

Çiftin 2012 yılında oğulları dünyaya gelmişti.