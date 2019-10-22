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İngiliz The Times yazarı açık açık yazdı: PKK, Kürtlere ve Türklere zarar veriyor

İngiliz The Times gazetesi yazarı Sara Tor, YPG/SDG’nin, Türkiye’deki terör örgütü PKK’nın bir uzantısı olduğunu, amaçlarına ulaşmak için teröre başvurduklarını yazdı. Güvenli bölgeye de yazısında destek veren Sara Tor, terör örgütü PKK’nın Türklere ve Kürtlere verdiği zararı ve yaşattığı acıyı bizzat gördüğünü vurguladı.

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Yazısında daha fazla sessiz kalamayacağını, sert eleştirilere maruz kalacağını ama gerçeği söylemekten geri durmayacağını belirten Sara Tor, PKK/YPG-PYD’nin bir dönem DEAŞ ile mücadele ettiğini ancak, PKK’nın Batı’yı savunmak için savaştıklarını düşünmenin saflık olduğunun altını çizdi. 
 
İngiliz The Times gazetesinde yayımlanan yazısında, “PKK/YPG-PYD Kürdistan için savaşıyordu ve bu da önlerine çıkan herkesten kurtulmak anlamına geliyordu” diyen Sara Tor, “İşte tam da bu noktada Türklerin bakış açısını görüyorum. YPG’nin amaca ulaşması için terörü kullanması kabul edilemez. YPG/SDG, Türkiye’deki terör örgütü PKK’nın bir uzantısıdır.  PKK’nın Türklere ve Kürtlere verdiği zararı ve yaşattığı acıyı bizzat gördüm. Batı halkı, PKK/YPG-PYD’yi zararsız kurtarıcılar olarak görmekte acele ediyor. Ve bir tampon bölge kesinlikle gerekiyor” dedi.

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