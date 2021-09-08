İngiliz uçak gemisinin komutanından, kendilerini takip eden Çin donanmasına övgü!

AA 8 Eylül 2021 Çarşamba 08:26 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 08:30

Moorhouse, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında İngiltere'nin, uçak gemisi ve taşıyıcı filo grubunun ilk kez ziyaret ettiği Japonya ile ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Filo grubunun Japonya'ya uğramasının "Hint-Pasifik'e gönderilme görevinin köşe taşı" olduğunu belirten Moorhouse, "Ziyaret İngiltere'nin, Japonya ile ikili partnerliğine yatırım yaptığının taahhüdünün temsilidir." dedi.

Moorhouse, filo grubunun Güney Çin Denizi'nde seyrederken, Çin'e ait unsurlarca "takip edildiğini" belirterek, bölge geneli Çin'in donanma faaliyetlerinin "güvenli ve profesyonel" olduğunu belirtti.

Toplantıda konuşan İngiltere'nin Tokyo Büyükelçisi Julia Longbottom, Japonya ve İngiltere'nin ortak askeri tatbikatlar için "karşılıklı düzenlemeler" yapmayı planladığını açıkladı.

Longbottom, "Böylelikle Hint-Pasifik bölgesinin barış ve istikrarına katkı sunmak için İngiltere ve Japonya'nın değeri gittikçe yükselen iş birliğini sağlamaya çalışabileceğiz." dedi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, hafta içinde filo grubunu ziyaretinde bölgede İngiltere ile "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesi için çalışacaklarını söylemişti.

Bakan Kişi, "Hem yurtta hem yurt dışında, İngiltere ile savunma ortaklığımızı ileriye taşıyacağımızı geniş ölçüde kamuoyuna duyuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Japonya'yı ilk kez ziyaret eden uçak gemisi, geçen ay sonunda güneybatıdaki Okinawa Adası'nda ABD ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ortak düzenlenen askeri tatbikata katılmıştı.

Resmi hizmete 2017'de alınan ve İngiltere'nin en büyük uçak gemisi olarak bilinen The Queen Elizabeth'in, F35B hayalet jetleri dahil 40 uçak taşıyabildiği biliniyor.