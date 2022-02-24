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Dünya

İngiliz ve Fransız ilaç firmaları, Kovid-19 aşıları için onay talebinde bulunacak

Fransız ilaç firması Sanofi, İngiliz şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile geliştirdiği protein bazlı Kovid-19 aşısı için onay talebinde bulunma sürecini başlatacağını duyurdu.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 01:53 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 01:53
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Şirketten yapılan açıklamada, aşının faz 3 klinik deneylerinin sonuçlarının olumlu olduğu aktarıldı.

İki doz Sanofi/GSK aşısı uygulanan kişilerde, aşının hastalığın ağır şekilde geçirilmesi ve hastaneye yatışı yüzde 100 engellediği kaydedilen açıklamada, aşının Kovid-19'u orta şiddette geçirmeye karşı yüzde 75, semptomatik vakalara karşı ise yüzde 57,9 oranında etkili olduğu ifade edildi.

Başka bir deneyde daha önce mRNA ya da adenovirüs bazlı Kovid-19 aşısı uygulanmış kişilere Sanofi/GSK aşısıyla yapılan hatırlatma dozlarının antikor üretimini tüm yaş gruplarında 18-30 kat arası artırdığı ifade edildi.

Sanofi/GSK aşısı, 2 doz ve 1 hatırlatma dozu olarak uygulanacak.

Sanofi, eylül sonunda mRNA bazlı Kovid-19 aşısı ile ilgili çalışmalarını BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarının piyasadaki hakimiyeti ve aşının piyasaya sürülmesinde geç kalınmış olacağını gerekçe göstererek faz 3 aşamasında durdurma kararı almıştı.

GSK ile geliştirilen protein bazlı aşının geliştirilmesinde, klinik deneyler sırasında dozlama hatası nedeniyle gecikme yaşanmıştı.

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