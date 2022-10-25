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Dünya

İngiliz vekil gündem oldu: İnşallah, bu dertler artık bir rüya olacak

İngiltere'nin yeni Başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak oldu. Bu gelişme sonrası açıklamalarda bulunan İngiliz vekil Bob Seely'nin 'İnşallah, bu dertler artık bir rüya olacak.' temennisi gündem oldu.

25 Ekim 2022 Salı 09:05 - Güncelleme:
İngiliz vekil gündem oldu: İnşallah, bu dertler artık bir rüya olacak
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İngiltere'de Muhafazakar Parti içinde başbakanlık için adı geçen son isim Penny Mardaunt da yarıştan çekildiğini açıkladı. Böylelikle İngiltere'nin yeni Başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak oldu.

Muhafazakar Parti milletvekili Bob Seely de son dönemde yaşanan çalkantılı siyasi sürecin ardından, "Partimizde birlik sağlandı. Gelecek ilkbahar yaza, son dönemde yaşadığımız şu dertler inşallah uzak bir rüya olacak" açıklamasını yaptı.

İngiliz vekilin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik krizlerin yaşanmasının ardından Başbakan Liz Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu. Boris Johnson da yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

İngiltere muhalefeti ise, genel seçim çağrısı yapmıştı.

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