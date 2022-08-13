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Dünya

İngiliz yazar Rüşdi solunum cihazına bağlandı

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin New York'taki bir etkinlik sırasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede solunum cihazına bağlandığı, kolundaki sinirlerin ve karaciğerinin ciddi zarar gördüğü, bir gözünü de kaybetme riskinin bulunduğu açıklandı.

IHA13 Ağustos 2022 Cumartesi 15:57 - Güncelleme:
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Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin ABD'nin New York kentindeki Chautauqua Enstitüsü'nde katıldığı konferansta bıçaklı saldırıya uğramasının ardından sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Menajeri Andrew Wylie yaptığı açıklamada, Rüşdi'nin solunum cihazına bağlı olduğunu ve bir gözünü kaybetme riski bulunduğunu belirtti. Wylie, "Haberler iyi değil. Salman muhtemelen bir gözünü kaybedecek, kolundaki sinirler ve karaciğeri ciddi zarar görmüş" ifadelerini kullandı. Görgü tanıkları da saldırganın Rüşdi'yi 10 ila 15 kez, karnından ve boynundan bıçakladığını belirtti. Saldırı sırasında olay yerinde bulunan Charles Savenor, saldırının yaklaşık 20 saniye sürdüğünü belirtti. New York polisi ise gözaltına alınan saldırganın kimliğini 24 yaşındaki Hadi Matar olarak açıkladı.

Rüşdi, saldırının ardından helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞTI

Prestijli bir edebiyat ödülü olan Booker ödülüne sahip yazar Rüşdi'nin, 1988'de yayınlanan Şeytan Ayetleri adlı kitabı dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Rüşdi, sürrealist, post-modern olarak nitelendirilen romanı nedeniyle ölüm tehditleri almıştı. Kitabın yayınlanmasından 1 yıl sonra İran'ın merhum dini lideri Ruhullah Humeyni, Rüşdi'nin idamını istemiş ve öldürülmesi için 3 milyon dolar ödül koymuştu. Daha sonra yarı resmi bir İran dini vakfı ise 2012'de ödüle 500 bin dolar daha eklemişti.

Hindistan doğumlu yazar Rüşdi, 1981'de "Geceyarısı Çocukları" (Midnight's Children) kitabı ile ün kazanmış ve kitabı sadece Birleşik Krallık'ta 1 milyonun üzerinde satmıştı. Ancak Rüşdi 1988'de dördüncü kitabının yayınlamasıyla ölüm tehditleri almış ve 9 yıl boyunca saklanarak yaşamak zorunda kalmıştı.

  • Salman Rüşdi
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