İngiliz yetkili açıkladı: Kısıtlamalar devam etmeli!

DHA 12 Şubat 2021 Cuma 12:46 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 12:46

PHE yetkilisi Dr. Susan Hopkins koronavirüs konusundaki endişelerini dile getirdi. Hopkins insanların önlemler gevşetildiğinde bilinçsizce davrandıklarını vurguladı ve geçmiş tecrübelere dayanarak, " Öğrendiğimiz şeylerden biri şu; insanlar tatile çıktıklarında gruplara karışıyorlar ve önlemlerini azaltıyorlar" diye konuştu.

'İNSANLAR DAHA FAZLA BİLİNÇLENMELİ'

Hopkins bu nedenle en azından tüm yetişkin nüfus aşılanana kadar bazı önlemlerin alınmak zorunda kalınacağını belirtti. Doktor virüs konusunda insanların daha fazla bilince sahip olması gerektiğinin de altını çizdi.