İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2021 Cuma / 1 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0331
  • EURO
    8,5156
  • ALTIN
    410.985
  • BIST100
    1535.85
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiliz yetkili açıkladı: Kısıtlamalar devam etmeli!
Dünya

İngiliz yetkili açıkladı: Kısıtlamalar devam etmeli!

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) yetkilisi Dr. Susan Hopkins, koronavirüs kısıtlamalarının ülkedeki tüm yetişkinler aşı olana kadar devam etmesi gerektiğini savundu.

DHA12 Şubat 2021 Cuma 12:46 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 12:46
ABONE OL

PHE yetkilisi Dr. Susan Hopkins koronavirüs konusundaki endişelerini dile getirdi. Hopkins insanların önlemler gevşetildiğinde bilinçsizce davrandıklarını vurguladı ve geçmiş tecrübelere dayanarak, " Öğrendiğimiz şeylerden biri şu; insanlar tatile çıktıklarında gruplara karışıyorlar ve önlemlerini azaltıyorlar" diye konuştu.

'İNSANLAR DAHA FAZLA BİLİNÇLENMELİ'

Hopkins bu nedenle en azından tüm yetişkin nüfus aşılanana kadar bazı önlemlerin alınmak zorunda kalınacağını belirtti. Doktor virüs konusunda insanların daha fazla bilince sahip olması gerektiğinin de altını çizdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.