İngiliz yetkili açıkladı: Kısıtlamalar devam etmeli!

PHE yetkilisi Dr. Susan Hopkins koronavirüs konusundaki endişelerini dile getirdi. Hopkins insanların önlemler gevşetildiğinde bilinçsizce davrandıklarını vurguladı ve geçmiş tecrübelere dayanarak, " Öğrendiğimiz şeylerden biri şu; insanlar tatile çıktıklarında gruplara karışıyorlar ve önlemlerini azaltıyorlar" diye konuştu.
Hopkins bu nedenle en azından tüm yetişkin nüfus aşılanana kadar bazı önlemlerin alınmak zorunda kalınacağını belirtti. Doktor virüs konusunda insanların daha fazla bilince sahip olması gerektiğinin de altını çizdi.