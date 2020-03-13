İngilizler, korona korkusuyla marketlere akın etti

IHA 13 Mart 2020 Cuma 12:18 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 12:18

İngiltere’de teyit edilmiş koronavirüs vakalarının sayısı büyük bir artış göstererek 460 kişiye ulaşırken, korona kaynaklı ölüm sayısı ise 8’e yükseldi. Karantina ihtimaline karşı marketlere akın eden İngilizler, rafları boşalttı. Özellikle temizlik malzemeleri ve gıdaların bulunduğu rafların boşaltıldığı dikkat çekti. Halkın korona virüsünün kısa sürede yayılmasından endişe ettiği kentte, salgının kısa sürede en üst seviyeye çıkmasından korkuluyor.

Ülkede, bugüne kadar 8 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son olarak dün 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere’deki en yüksek vaka sayısının 104 kişi ile Londra’da olduğu ifade öğrenildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İtalya’daki İngiliz vatandaşları için bir seyahat bilgilendirmesi yaparak, ülkedeki tüm turistleri havayolu şirketleriyle iletişime geçmeye ve İngiltere’ye geri dönmeye çağırdı.