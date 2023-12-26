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Dünya

İngilizlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Batı'ya yönelttiği eleştirilerinde haklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'de barışın sağlanması için yürüttüğü diplomasi İngiltere merkezli The Economist dergisinin de dikkatini çekti. Batı medyası The Economist, 'Batı'ya ikiyüzlülük suçlaması' başlıklı makalesinde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusunda Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor' ifadelerini kullandı.

TRT Haber26 Aralık 2023 Salı 17:04 - Güncelleme:
İngilizlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Batı'ya yönelttiği eleştirilerinde haklı
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Economist'in haberinde, "Erdoğan, İsrail'in Gazzenin kuzeyini yerle bir etmesi nedeniyle İsrail'e ve Batı'nın ikiyüzlülüğüne karşı hamleler yapıyordu. İsrail'in bombalama kampanyasının başlangıcından bu yana Gazze'de öldürülen 68 medya çalışanına atıfta bulunarak, "Her gün bir gazeteci öldürülüyor. Ama yıllardır bize basın özgürlüğü konusunda vaaz veren kurumların hiçbiri tek kelime bile söylemiyor." ifadesi hatırlatıldı.

"ERDOĞAN'IN BATILI ÜLKELERE YÖNELTTİĞİ SUÇLAMALAR GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman bir lider olarak dünya siyasetinde ön plana çıktığına dikkat çeken gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'nın ikiyüzlülüğü hakkındaki suçlamaları, tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İsrail'in bombardımanlarında öldürülen sivillerin sayısı 20 bini geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya yönelttiği eleştiriler haklılığını koruyor." dedi.

Haberde Türkiye'nin Gazze konusundaki eleştirileriyle Batı'nın savunduğu değerlerin retorikten ibaret olduğunu ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerinde haklı ve bu Batı için utanç verici" denildi.

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