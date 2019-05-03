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İngilizlerden teröristlerin mezarlarına ziyaret

Türkiye’nin son dönemde düzenlediği hava operasyonlarında ölen terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/PYD’li teröristlerin mezarlarının İngiliz diplomat ve askerler tarafından ziyaret edildiği ortaya çıktı.

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North Press Agency isimli Suriye haberleri yayımlayan sitenin haberine göre teröristlerin mezarlarını ziyaret eden İngiliz yetkililer, üzüntülerini dile getirdi. Mezarlık ziyaretine gelen askerlerin DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koaliyonu mensubu oldukları belirtildi.
 

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