İngilizlere hizmet eden Afganlar İngiltere'ye yerleştirilecek

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Afganistan'da İngiliz birliklere tercüme hizmeti veren ve Taliban tarafından aileleri tehdit altında olan Afganlıların İngiltere'ye yerleşebileceğini açıkladı.

"HİZMETLERİNDEN DOLAYI BÜYÜK MİNNET BORÇLUYUZ"

Bakan Sajid Javid yaptığı açıklamada, "İngiliz askerlerinin yanında görev yapan Afgan tercümanları, Taliban'a karşı mücadelemizde hayati bir rol oynadı. Hizmetlerinden dolayı büyük bir minnet borçluyuz. Bu yüzden Birleşik Krallık'ta sevdikleriyle beraber geleceklerini inşa etmelerini daha da kolaylaştırıyoruz." dedi.