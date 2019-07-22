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İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

İran, el koyduğu İngiltere'nin Stena Impero petrol tankerindeki İngiliz bayrağını indirerek İran bayrağı çekti. Geminin yeni görüntüleri, Press TV'de yayınlandı.

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İran devlet televizyonu, İran'ın el koyarak mürettebatı ile birlikte Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan Bandar Abbas limanına getirdiği İngiltere bandıralı Stena Impero petrol tankerinin görüntülerini yayınladı.
 
Press TV'nin Pazar günü yayınladığı görüntülerde, tankerin Bandar Abbas limanında demirlenmiş olduğu ve etrafında İran botlarının devriye gezdiği görülüyor.
 
DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
 
Görüntülerde geminin güvenliğini sağlayan birkaç kişi haricinde kimsenin olmadığı fark edilirken, İngiliz bayrağının indirilerek yerine İran bayrağının çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.

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