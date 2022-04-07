İngiltere 8 nükleer reaktör inşa edecek

Hükümetten yapılan açıklamada, yönetime bağlı yeni bir nükleer planlama biriminin kurulduğu (Great British Nuclear) ve yeni projelerin acilen gündeme alınarak finanse edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Bu kapsamda kullanılması için hükümetin yaklaşık 120 milyon sterlin yeni kaynak ayıracağı aktarılan açıklamada, "Anglesey'deki Wylfa sahası da dahil olmak üzere 10 yıl içinde mümkün olan en kısa sürede bir dizi projeyi ilerletmek için çalışacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İngiltere'deki devam eden nükleer projelerin hızlandırılacağı belirtilerek, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla ülkede 8 yeni nükleer reaktörün inşa edileceği bilgisine yer verildi.

İngiltere'nin güneyinde bulunan "Hinkley Point C" nükleer santralinin kurulması konusunda yönetimin kararlı davrandığı vurgulanan açıklamada, santralde ilk reaktörün 2026'da devreye alınmasının hedeflendiği kaydedildi.

Fransız enerji şirketi EDF tarafından gerçekleştirilen projenin tamamlanmasıyla 3,2 gigavat ile 60 yıl boyunca 6 milyon haneye enerji sağlanması planlanıyor.

Ayrıca açıklamada, ülkenin doğusunda "Suffolk Point C" ile aynı özelliklere sahip ikinci bir nükleer santral kurulması yönünde geçen yıl ocak ayından bu yana çeşitli müzakerelerde bulunulduğu hatırlatıldı.

Denetim kuruluşlarının onaylamasının ardından söz konusu projenin inşa sürecinin başlayacağı bildirilen açıklamada, santralin Hinkley Point C ile aynı özellik, tasarım ve enerji kapasitesine sahip olacağı ve 6 milyon haneye enerji sağlayacağı kaydedildi.

İngiliz hükümeti, 2030'a kadar ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 95'ini düşük karbon emisyonlu kaynaklardan karşılamayı planlıyor.