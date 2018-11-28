İngiltere, ABD ve Fransa jetleri Kuzey Denizi'nde tatbikat düzenledi

Aralarında F-15'ler, F-35B Lightning II'ler ve Rafale jetleri bulunan 40'tan savaş uçağının yer aldığı tatbikat, İngiltere semalarında gerçekleştirildi.

Point Blank adı verilen tatbikatın konusu, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde tehdit olarak gördüğü Rusya'ya karşı yapılacak olası müdahaleydi.

Fransız Rafale savaş uçakları bu tip bir tatbikata ilk kez katıldı.

İngiliz Hava Kuvvetleri'nde görevli Tuğamiral Jez Attridge, "Şartların değiştiğinin farkındayız, Rusya'nın uluslararası kurallara meydana okuduğunu görebiliyoruz" açıklamasında bulundu ve yapılan tatkibatkı güvenlik poliçesi olarak niteledi.

Tatbikatın, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe yanıt olduğunu düşünülüyor.

(Hürriyet)