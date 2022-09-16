İngiltere açıkladı: Rusya'nın en kritik iki eksiği...

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Rusya-Ukrayna savaşına dair yayınladığı istihbarat raporunda, Kremlin bağlantılı Rus özel askeri şirketi Wagner Grubu'nun, neredeyse temmuz ayından bu yana Rus hükümlüleri Ukrayna'da hizmete almak için bir kampanya yürüttüğü belirtildi. Mahkumlara cezalarının hafifletilmesi ve nakit teşviklerin teklif edildiği aktarılan raporda, "Wagner'in sahibi Yevgeny Prigozhin'in mahkumlara askere alma konuşması yaptığını gösteren, yakın zamanda yayınlanan bir videoyla bu durum yeniden gündeme geldi. Videoda Prigozhin, yalnızca 'saldırı birlikleri için savaşçılar' aradığını vurguluyor" denildi.

'RUSYA'NIN PERSONEL SORUNU GİDEREK DAHA ŞİDDETLİ HALE GELDİ'

Öte yandan Rus askeri akademilerinin eğitim dönemini kısaltarak öğrencilerin mezuniyet tarihlerini öne çektiği belirtilen raporda, "Bu neredeyse kesinlikle, öğrencilerin Ukrayna operasyonunu desteklemek için konuşlandırılabilmesi için. Rusya'nın personel sayısı sorununun etkisi giderek daha şiddetli hale geldi. Askeri öğrencilerin eğitiminin hızlandırılması ve Wagner'in saldırı birlikleri talebi, askeri personel krizindeki en kritik iki eksikliğin muhtemelen muharebe piyadeleri ve genç komutanlar olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verildi.