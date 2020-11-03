İngiltere alarma geçti! Kritik denizaltı üssünde casus bot bulundu

star.com.tr 03 Kasım 2020 Salı 20:34 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 20:34

İngiltere kıyılarında Faslane nükleer denizaltı üssünün çevresine gizlice yerleştirilmiş, güneş enerjisiyle çalışan bir “insansız casus botu” bulundu.



İskoçya yakınlarında bulunan casus botunun Rusya'ya ait olduğu düşünülürken, casus İngiliz denizaltılarının akustik izini ele geçirdiği düşünülüyor.

İngiltere Donanması'nın, kilit öneme sahip nükleer denizaltı üssünün yakınında Rus casus yazılımlarını aramak için seçkin bir birim kurduğu bildirildi. Kraliyet donanmasının filosunun Kuzey Atlantik'e ulaşmak için de bu rotayı izlediği biliniyor.

Casus botunun gizli kalması ve İngiltere'nin keşif sensörlerine yakalanmaması için tasarlanmış olduğu aktarıldı.



Savunma uzmanları, İngiliz denizaltılarının benzersiz 'akustik imzasını' başarıyla takip edip ele geçirdiği takdirde, Rusya'nın İngiliz denizaltılarını dünyanın her yerinde tanımlayabileceğini ve takip edilebileceğini belirtiyor.

Son dönemde Kuzey Kutbu bölgesinde Rus denizaltı sayılarında gözle görülür bir artış olduğu belirtildi.

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