İngiltere, Almanya ve Fransa 'dan ortak İdlib açıklaması
İngiltere, Almanya ve Fransa ortak bir açıklama yaparak, son günlerde Suriye'nin kuzeybatısında tırmanan askeri gerilimin durdurulması çağrısı yaptı.
"Bu askeri tırmanma durdurulmalı" denen açıklamada, "Nüfus merkezlerine yönelik bombalamalar, sivil ve insani yapıları hedef alan varil bombası kullanımı ve rastgele bombalamalar uluslararası hukuğu bariz ihlallerdir" ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz günlerde Esed rejimi güçleri, Rus uçaklarının da desteğiyle İdlib'in doğusuna yönelik operasyonlar düzenlemişti.
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