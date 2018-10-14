Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Suudi Arabistan ayrıntılı yanıtlar sunmalı

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Cemal Kaşıkçı hakkında yaptığı ortak açıklamada, 'Suudi Arabistan'dan ayrıntılı yanıtlar sunmasını istiyoruz' denildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere, Almanya ve Fransa kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ortak bir açıklamı yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildli:

"Suudi Arabistan'dan ayrıntılı yanıtlar sunmasını istiyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak çabalarını destekliyoruz. Kaşıkçı'nın kaybolması aydınlatılmalı"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA