İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Suudi Arabistan ayrıntılı yanıtlar sunmalı

İngiltere, Almanya ve Fransa kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ortak bir açıklamı yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildli:

"Suudi Arabistan'dan ayrıntılı yanıtlar sunmasını istiyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak çabalarını destekliyoruz. Kaşıkçı'nın kaybolması aydınlatılmalı"