İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Suudi Arabistan ayrıntılı yanıtlar sunmalı
İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Cemal Kaşıkçı hakkında yaptığı ortak açıklamada, 'Suudi Arabistan'dan ayrıntılı yanıtlar sunmasını istiyoruz' denildi.
İngiltere, Almanya ve Fransa kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ortak bir açıklamı yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildli:
"Suudi Arabistan'dan ayrıntılı yanıtlar sunmasını istiyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak çabalarını destekliyoruz. Kaşıkçı'nın kaybolması aydınlatılmalı"
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