İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere ana muhalefet lideri: Filistin devleti, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır
Dünya

İngiltere ana muhalefet lideri: Filistin devleti, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır

İngiltere ana muhalefet partisi lideri Keir Starmer, İsrail'in Gazze soykırımına ilişkin, 'Filistin devleti, komşuya bir hediye değil, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır.' açıklamasında bulundu.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 00:09 - Güncelleme:
İngiltere ana muhalefet lideri: Filistin devleti, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır
ABONE OL

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, iki devletli çözümün güvenli bir gelecek için tek yol olduğunu belirterek, "Filistin devleti, komşuya bir hediye değil, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır." dedi.

Starmer, İngiltere'nin ITV televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddeden ifadeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'nun ifadelerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Starmer, "Başbakan Netanyahu'nun açıklamaları yanlış ve kabul edilemez. Filistin devleti, komşuya bir hediye değil, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Starmer, bölgede barışın ve güvenli bir gelecek için iki devletli çözümün tek yol olduğuna işaret ederek, "İşçi Partisi hükümeti, uluslararası ortaklarıyla, güvende ve huzur içinde Bir İsrail ile sürdürülebilir bir Filistin devletinin olduğu iki devletli çözüm için çalışacaktır." diye konuştu.

İşçi Partisi lideri, daha önce parti politikası olan Filistin'i tanıma kararından vazgeçmiş İsrail ile Filistin ve diğerleri arasında müzakerelerin başlamasıyla birlikte barış sürecine yardımcı olacak bir noktada Filistin devletini tanıyacaklarını söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.